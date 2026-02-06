2kg以上の金塊が… SNSを通じて金の投資を持ちかけ、4150万円相当の金塊をだまし取ったとして、マレーシア国籍の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、マレーシア国籍で住所不定・無職のウォン・ジュン・ハオ・ウィリアム容疑者(20)です。 ウォン容疑者は去年7月、仲間と共謀して熊本市に住む72歳の男性にSNSで金の投資を持ちかけ、3回にわたって金塊2.4kg、約4150万円相当をだまし取った疑いが持たれ