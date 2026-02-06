◎全国の天気北海道は猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。大雪となる所もあるでしょう。東北から山陰にかけての日本海側は広く雪や雨が降りそうです。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、九州や四国はにわか雨があるでしょう。沖縄本島は夜から雨で、雨脚の強まる所もありそうです。◎予想最高気温北日本の日本海側は冷たい風が強まり、真冬の寒さとなるでしょう。札幌は前日より3℃低い氷点下1℃、青森は前日