お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。4日に第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）へ祝福の言葉を贈り、自身に起きた“めでたい”出来事を報告した。【写真】「嬉しい事が続くね」孫誕生！岡田圭右が披露した“めでたい”ショット岡田はこの日、インスタのストーリーズで、結実が第1子出産を報告した文書を引用し、「閉店ガラガラおめでとう」とスタンプ付きで祝福して