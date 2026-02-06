お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。日常生活で寂しさを感じる瞬間について語った。同番組で「自分1人の単独ライブがちょっと前にあったんですけど」と切り出し、「その時は何にも考えられなかった、いっぱいいっぱいで」と回想。「でも忙しい時ほど、恋愛したいなっていう気持ちは強かったり」と語った。そして「誰