フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日、放送され、長野五輪スピードスケート男子５００メートル金メダリスト・清水宏保氏の知られざる一面に視聴者の反響の声が集まった。冒頭で浜田雅功から「隣のお兄ちゃんは誰なんですか？」と佐久間アナの隣で思わず苦笑いを浮かべた清水氏。現地から「ボンジョールノ〜！」と笑顔で手を振るなど明るい人柄をのぞかせた