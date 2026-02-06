最大手の仮想通貨であるビットコインの価格が、現地時間2026年2月5日(木)のニューヨークでの取引開始時に6万9821ドル(約1094万円)となり、2年3カ月ぶりに7万ドル(約1096万円)のラインを割り込みました。ピーク時に比べると44％の下落で、2024年11月にドナルド・トランプ氏が2回目の大統領となってから最低の水準です。Bitcoin Falls Below $70,000 as Market Faces a ‘Crisis of Faith’ - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/ne