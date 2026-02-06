◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節横浜ＦＭ―町田（６日・日産スタジアム）横浜ＦＭが、復権を懸けた戦いに挑む。昨季はクラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、２度の監督交代を経験し、残り２試合でようやくＪ１残留を決める苦しいシーズンを過ごし、順位はクラブワーストの１５位。Ｊリーグ発足から一度も降格経験のない名門のクラブ史に、苦い記憶として刻まれたシーズンとなった。ただ、今季は昨季途中