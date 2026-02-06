巨人の宮崎キャンプで６日、午前１１時頃に防災無線で「Ｊアラートのテスト」が鳴り響いた。２軍がひむかスタジアムで練習中、大きな音で放送が流れた。１軍は室内の木の花ドームで非公開練習中だった。この日は全国で一斉にＪアラート（全国瞬時警報システム）の試験が実施された。