知れば知るほど疲れない！ 痛めない！体のヒミツ 意識するだけで疲れない、痛まない体を手に入れる。まずは、体について知りましょう。 疲れや痛みの原因は、体の使い方にあった！ 40代以降になると、「体がだるい」「疲れやすい」「体のあちこちに痛みがある」と訴える方が多くなります。50代、60代、70代、80代と年齢を重ねるほど、どこかが悪くて当たり前です。確かに年齢と共に、筋肉量は落ち、硬くなっていきます。