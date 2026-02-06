【動画】坂本花織 公開練習｜https://youtu.be/G2PVBzZT6JI 6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で金メダル候補の坂本花織（25=シスメックス）が、公開練習で高い技術力を披露。 練習では20本のジャンプに挑戦し、そのうち17本に成功。悲願の金メダル獲得に向けて順調な調整を続けている。 坂本は初練習に続き、今回も貸切状態のリンクで練習を行った。この環境を最大限に活用し、35分間の練習