ソニーは、公式サイトや公式Xにて「第6感、揺さぶる ～サウンドエンジニアとの共創～」と題したティザービジュアルを公開している。ティザービジュアルはヘッドフォンの製品ページで公開されていること、公式Xでは「Headphone」のハッシュタグが使われていることから、ヘッドフォン/イヤフォンの新製品と思われる。 ティザービジュアルには「2026.2.13 9:00 JST」とも記されており