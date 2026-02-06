俳優・歌手の小泉今日子が5日、俳優・浅田美代子のインスタグラムに登場。「昨日は2月4日、キョンキョンの誕生日 還暦ライブ、NHKホールに行って来ました」と伝えられ、ステージ裏で撮影した記念ショットが公開された。【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子小泉は現在、60歳記念ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催中。