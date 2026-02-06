今年1月、群馬県前橋市でSNSで知り合った女子小学生を自宅に呼んで、わいせつな行為をしたとして大学生の男（21）が逮捕されました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、前橋市内の大学に通う大学生・岩崎廉容疑者（21）です。警察によりますと、岩崎容疑者は今年1月、SNSで知り合った県内に住む女子小学生に「一緒に会おうよ」などとSNSでメッセージを送って自宅に呼び、わいせつな行為をした疑いがもたれています。事件があっ