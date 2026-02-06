スイスにあるグレンコアの本社＝2015年9月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英オーストラリアの資源大手リオティントとスイスの同業グレンコアは5日、両社の経営統合の協議を打ち切ったと発表した。ロイター通信によると、統合が実現すれば業界最大手の企業が誕生していた。両社は株主にとって利益につながらないと判断したという。グレンコア側は、統合後の会長や最高経営責任者（CEO）をリオティント側から選ぶなどの条件