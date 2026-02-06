お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が6日、都内で「珈琲と脂肪燃焼byNISSHINOilio」お披露目会に出席した。きんに君は、日清MCTオイル入りのコーヒーを提供する期間限定カフェ「珈琲と脂肪燃焼byNISSHINOilio」で店長を務める。日清MCTオイルについて「もう5年くらい前から使っておりますね。ボディビルの競技をやっておりまして、その大会に向けての減量のときがきっかけで使うようになりました。よりエネル