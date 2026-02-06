【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日夜（日本時間７日未明）の開会式を前に、５日に一部の競技が先行して実施され、リビーニョでのスノーボード男子ビッグエアの予選で荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が首位に立ち、上位１２人による７日の決勝に進んだ。木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５位、木俣椋真（ヤマゼン）も１０位となり