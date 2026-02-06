佐藤官房副長官は6日、アメリカのトランプ大統領から、高市総理に対し、「3月19日にホワイトハウスに迎えたい」と招待があったと明らかにしました。佐藤啓 官房副長官「今般トランプ大統領から3月19日の日程で高市総理をホワイトハウスにお迎えしたい旨の招待があったところであります。これを受け、高市総理は諸般の事情が許せば、米側から提示のあった日程を踏まえて米国を訪問する方向で調整を行っているところであります