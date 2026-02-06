テレビ朝日の番組『しあわせのたね。』では、さまざまな「SDGs」の課題に取り組み、暮らしを未来へ紡ぐ“はじめの一歩”を踏み出した人たちを紹介している。今回取り上げるのは、障害のある人がモノづくりの技術を学びながら働き、収入を得ることができる福祉施設を立ち上げた、TENGA代表取締役・松本光一さん。多様な人たちに向けた商品やサービスを展開してきたTENGAは、2022年に障害者の就労支援を行う「able! project（エイブ