再稼働の直後に運転を停止した柏崎刈羽原発6号機。東京電力は2月9日から原子炉を再び起動させると発表しました。【柏崎刈羽原発稲垣 武之 所長】「2月9日より原子炉を起動する予定でございます」ことし1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。その直後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴り東京電力は原子炉を停止させ原因を調査していました。調査の結果、不具合を検知する機能が過敏に反応したことが