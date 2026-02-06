5日夕方、横手市で、家庭用の除雪機に腕を巻き込まれた状態で倒れている77歳の男性が見つかりました。男性は意識不明の重体です。現場は横手市杉沢の住宅前の道路上です。警察や消防によりますと、5日午後4時すぎ、近くに住む人から「男性が除雪機に左腕をはさまれている、意識がないようだ」などと119番通報がありました。消防が駆け付けると、小田嶋龍一さん77歳が家庭用の除雪機に左肩まで巻き込まれた状態で倒れていて、ドクタ