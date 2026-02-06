ゲオホールディングスが４日ぶりに急反落している。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．５％増の３５５６億３００万円、最終利益は同１６．８％増の７５億２７００万円となった。営業・経常・最終利益はいずれも通期計画を上回って着地した。リユース店「セカンドストリート」の出店を積極化するなか、リユース衣料・服飾商材