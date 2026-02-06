住友金属鉱山が大幅続落。株価は一時、前日に比べ７％強下落した。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は５日、前日比６１．３ドル安の１トロイオンス＝４８８９．５ドルと下落した。この日の時間外取引では４７００ドル台へ値を下げている。米国とイランが６日にオマーンで核問題を巡って協議することが表明され、イランを巡る地政学リスクがいったん後退した。ドルが主要通貨に対して上昇し