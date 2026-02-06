「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、アイスタイルが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でアイスタイルは小安い。同社は化粧品の情報サイト「アットコスメ」を運営し、化粧品の店舗・ＥＣ販売も展開する。業績は好調で、第１四半期（２５年７～９月）の売上高は１８４億４２００万円（前年同期比２２．６％増）、営業利益は１０億３９００