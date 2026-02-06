６日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利が低下）した流れが円債市場に波及した。 米長期金利は４．１８％に低下した。週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回ったほか、昨年１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が減少したことを背景に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測がやや拡大した。 ６日は日経平均株価が一時８００円を超え