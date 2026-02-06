・ＥＤＰがストップ高カイ気配に張り付く、人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速 ・三菱自が大幅高で４連騰、１０～１２月期営業増益でアセアン新型車が好発進 ・リコーが急反騰、オフィス向け事業の成長と円安効果で今期業績予想を上方修正 ・三菱総研が３日ぶり急反発、１０～１２月期営業益２．３倍で高進捗率を評価 ・伊勢化は朝安後に反発、ペロブスカイト太陽電池巡る