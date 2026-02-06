2026年の幕開けと共に始まった冬ドラマの中で、ひときわ異彩を放っている作品がある。金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）だ。 参考：松田龍平、“あえて”台本を忘れる？奈緒は「緊張しないようにしてくださった」と気遣う 昨今のドラマ界隈といえば、日曜劇場のようにお金も熱量もかけた重厚なサスペンスや、配信ドラマのように過激なバイオレンス、あるいは考察必須な伏線回収劇が花盛