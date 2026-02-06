パルマは5日、公式Xを通じてGK鈴木彩艶がトレーニングに復帰したことを伝えた。鈴木は昨年11月8日のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折。同13日に日本で手術を行い、以降も日本でリハビリの第一段階を送っていた。ただクラブは1月22日、鈴木がパルマの練習場に姿を見せたことを報告。チームメイトとの再会を喜ぶ様子を収めた動画も公開していた。そうしたなか、クラブは鈴木がキーパーグローブを着用してボールを扱う写真をX