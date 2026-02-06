イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は5日、レスター(英2部相当)が2023-24シーズンまでの3年間で「収益と持続可能性に関する規則(PSR)」に違反したことを受けて勝ち点6の剥奪処分を決定した。レスターはチャンピオンシップの20位に転落している。レスターをめぐっては規定の赤字を超過していることが指摘されていたなか、プレミアリーグからチャンピオンシップに降格したことでEFLが調査を引き継いでいた。『BBC』によ