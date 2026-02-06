「金メダル3個」を目標にミラノ・コルティナ冬季五輪を戦う韓国選手団の流れが出だしから重い。“先鋒”として大会に挑んでいるカーリング混合ダブルス代表のキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアが3連敗を喫し、早くも予選敗退の危機に陥っている。【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリートカーリング混合ダブルス韓国代表のキム・ソニョン（江陵市庁）とチョン・ヨンソク（江原道庁）ペアは2月6日（日本時間）、イタ