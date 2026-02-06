映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）の公式SNSにて、現在カナダに滞在しているSnow Manの目黒蓮からのメッセージ動画が公開され、注目を集めている。 【動画】海を越えて目黒蓮よりメッセージ／【画像】目黒蓮『ほどなく、お別れです』場面写真 ■ベージュニット×柄シャツの上品コーデを披露した目黒蓮 動画では、目黒がFENDIのベージュのクルーネックニットを主役にしたコӦ