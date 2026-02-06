新日本科学 [東証Ｐ] が2月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.6％減の31.1億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の59.2億円→53.5億円(前期は64.5億円)に9.7％下方修正し、減益率が8.1％減→17.0％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の35.5億円→35.6億円(前期は49.2億円)に0.3％上方修正し、減益率が27.9％減→27.7％減に縮小