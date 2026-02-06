6日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比255.48円（0.47％）高の5万4073.52円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は797、値下がりは726、変わらずは68。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を121.33円押し上げ。次いでＳＢＧ が60.17円、アドテスト が53.48円、ソニーＧ が29.25円、味の素 が24.20円と続いた。 マイナス寄与度は27.18円の押し下げで中外薬 がトップ。