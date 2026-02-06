6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数518、値下がり銘柄数842と、値下がりが優勢だった。 個別ではダントーホールディングスがストップ高。ソケッツ、日本精密、マツモトは一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業、大本組、第一建設工業、ナカノフドー建設、イチケンなど65銘柄は昨年来高値を更新。三光産業、ヒーハイスト、住石ホールディングス、福島銀行、助川電気工