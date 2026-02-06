6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.7％増の3522億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.7％増の2062億円だった。 個別ではＮＥＸＴ食品 、ＮＥＸＴ建設・資材 、グローバルＸＭＳＣＩキャッシュフローキング 、ＮＥＸＴ商社・卸売 、ＮＥＸＴ東証銀行業株価指数