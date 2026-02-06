6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数154、値下がり銘柄数402と、値下がりが優勢だった。 個別ではイーディーピーがストップ高。シャノン、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー、ＱＤレーザ、ＳＢＩインシュアランスグループなど4銘柄は昨年来高値を更新。ファンペップ、アイズ、メタリアル、ペットゴ&#1254