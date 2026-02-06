今週は東京競馬場で東京新聞杯（芝1600m）が行われる。キャリーオーバー発生中のWIN5最終関門のレースは混戦模様だ。ここでは、過去10年からエンペラーズソードとマジックサンズにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■エンペラーズソードに“4年連続馬券内”データ該当 連勝の勢いをもって臨む上がり馬・エンペラーズソード。昨年の下半期を席