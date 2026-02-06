6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ135352 3.2 49300 ２. 純金信託 3045721.7 23665 ３. 純銀信託 28270-3.3 36290 ４. 野村日経平均 1781450.9 56160