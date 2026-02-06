2月13日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ロールパンナとショコラおばさん』ロールパンナにあいたい、メロンパンナと、クリームパンダ。ショコラおばさんの、おうちにいくと、なんと、ショコラおばさんは、ロールパンナに、あったんだって！ショコラおばさんに、おそわって、じょうずに、チョコレートをつくれたら、ロールパンナも、あいにきてくれるかな？ほかに…『カレーパンマンとせいろくん』ばいきんまんに、