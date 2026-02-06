韓国出身の男性デュオ「東方神起」が5日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。日本語の習得方法を語った。事前取材VTRでどのように日本語を取得したのかを聞かれると、チャンミンは「日本に来てから勉強し始めた。3カ月くらい先生に習った」とし、「それからは取材とかインタビューしながら自然に覚えた」と明かした。ユンホは「自然に。サバイバーっていうか」と、日本語をしゃべらなければいけない