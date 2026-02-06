お笑いコンビ、アインシュタイン河井ゆずる（45）が、5日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。最近胸がときめいた出来事を語った。MCの南海キャンディーズ山里亮太から「最近あざといなと思ったことある？」と聞かれると、河井は「ほんまについ最近あったんですよ」と前のめり。「後輩と居酒屋に行った時に、20代前半ぐらいのアルバイトの女の子がいてて。飲んで、お店出る時に僕にだけ聞こえ