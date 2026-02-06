スノーボードジャーナリストでスノボ専門誌「BACKSIDE」編集長の野上大介氏が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア予選で、荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）ら日本勢4人が全員予選通過を決めたことを受け、日本人選手がスノボが強くなった理由を問われ、さまざまな要因を挙げた上で、最終的には「根性」とまとめた。予選一位通過の荻原を筆頭に、日本勢の木