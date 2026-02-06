「侍ジャパン」の最終ロースター、大谷は「指名打者」野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。大谷翔平投手（ドジャース）も入ったが、登録は「指名打者」。これにファンからは安堵の声が上がっている。これまで侍ジャパンは大谷を「投手」として登録していたが、今回は「指名打者」。起用法が固まった格好だ。日本時間の午前9時過ぎにされたこのアナウンス。SNS上では「