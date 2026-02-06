高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第90回）が6日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（高石）にある決断を伝えると、ネット上には驚きの声が集まった。【写真】ヘブンの言葉に驚くトキ新聞記事をめぐる騒動で嫌がらせが続いていた松野家。トキは何者かから石を投げられ頭を負傷してしまう。そこからしばらくの時間が流れると事態