【モデルプレス＝2026/02/06】子役の倉田瑛茉の保護者とマネージャーによるInstagramが、2月4日に更新された。姉との恵方巻作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】西園寺さん子役「ほっこり」実姉が写り込んだ恵方巻き作りの様子◆倉田瑛茉、姉との恵方巻作りを披露投稿では、倉田が海苔の上に具と酢飯を乗せ、ピースサインで笑顔を見せる姿などを公開し「お家ではお姉ちゃん達と一緒に恵方巻きを手作り」と報告