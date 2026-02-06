タレントでボディービルダーのなかやまきんに君が６日、東京・Ｒａｎｄ表参道で「珈琲と脂肪燃焼ｂｙＮＩＳＳＨＩＮＯｉｌｌｉＯ」お披露目会に登場した。きんに君は「日清ＭＣＴオイルＨＣ」のブランドアンバサダーに就任。５年前から同製品を愛用しており、ボディービルの減量期に摂取していると明かし、「大変お世話になっているので、良さを多くの人に届けていきたい」と意気込んだ。さらに、同製品を使用した期