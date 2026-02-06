女優の中山忍が６日、東京・シアタス調布で「２時間サスペンスＴＨＥＭＯＶＩＥ」シリーズの第１弾「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（白川士監督）の公開初日舞台あいさつした。昭和から平成にかけて民放各局で放送されて人気を博した２時間サスペンス。懐かしさと新しいストーリーをミックスさせた劇場版。中山は、国広富之ふんするレストランチェーン会社オーナーの後妻を演じた。「サスペンス