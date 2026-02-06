ニトリは、幅約47.5cmのスリム設計で場所を取らない「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」を2026年1月下旬に発売しました。実売価格は5万9900円（税込）。 「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」 記事のポイント 冷蔵庫はコンパクトサイズがいいけど容量は欲しい…というニーズに合致したスリム設計の冷蔵庫。単身世帯や2台目用にも最適です。 本製品は、幅が約47.5cm、奥行きが約60.3cmのスリム設計。住まいの