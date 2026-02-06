１月２５日投開票の福井県知事選で初当選し、新知事となった石田嵩人氏が、３６歳の誕生日を迎えたことを明かした。５日で自身のＸ（旧ツイッター）で「本日、３６歳の誕生日を迎えました日々支えてくださる県民の皆さま、そして、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます」つづり、新幹線とのショットをアップ。「いただいたご縁と応援を力に、これからも福井県のために一歩一歩、全力で取り組んでまいります。３６歳の