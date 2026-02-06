テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日未明）に開会式を迎えることを報じた。金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「これからどういう形で日本人選手がメダルをとってくれるのかな、とすごく楽しみですし。そうするとすごく盛り上がってくる」と期待し、イタリアとは「ちょっと時差があってね。メインの試合の中継の部分というのは、