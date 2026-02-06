西武･平良海馬投手（２６）が６日、左ふくらはぎの違和感のため同日の練習を欠席した。今後については未定で、状態を確認しながらの調整となる。３月に行われるＷＢＣへの出場が決定している右腕。３日には同じく代表入りした源田を相手にライブＢＰ(実戦形式の打撃練習)に登板して３０球を投げ、最速は１５１キロをマークしていた。